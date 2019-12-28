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«Очень понравился контент»: участников «Новой Звезды» высоко оценили на радио

Даниил Левин
21:30 28.12.2019
Участники и жюри конкурса «Новая Звезда» выступили и дали интервью в эфире «Дорожного радио».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Большой музыкальный марафон всероссийского вокального конкурса «Новая Звезда» пройдет 31 декабря. Участники масштабного вокального конкурса - а это музыканты из всех 85 регионов России - исполнят и всем известные хиты, и песни, написанные специально для этого проекта. Многие из участников сегодня, как большие звезды, дали интервью на радио.

Заветная мечта участницы конкурса «Новая Звезда» Наны Хатл исполняется в канун Нового года. Песня, которая помогла ей пройти кастинг, звучит в радиоэфире. В студии «Дорожного радио» Нану, словно поп-звезду, расспрашивают обо всем.

«Мне кажется, у этого конкурса нет каких-то стилистических рамок. Безумно профессиональный конкурс, мне очень понравилось», - делится эмоциями Нана.

С ней согласны и члены жюри конкурса, в числе которых генеральный директор «Дорожного радио» Роман Емельянов.

«Очень понравился контент, очень понравились участники. Потому что провести такой отбор, предварительный кастинг - это большой труд, большая работа. И найти новых и очень талантливых, интересных исполнителей - это нужно тоже иметь определенный талант!», - поясняет он.

Евгению Дидюлю, участницу конкурса из Оренбургской области, назвать начинающей артисткой нельзя. Она уже несколько лет выступает в составе популярной группы «Дидюля». На сцену «Новой Звезды» Евгения выходит вместе со своим супругом, мультиинструменталистом Валерием Дидюлей.

Удивительно, но знаменитый гитарист-виртуоз о вокальных способностях своей супруги узнал только через несколько лет после начала совместной жизни. Оценив талант, Валерий сразу начал использовать уникальный голос жены.

«Это хороший опыт и для нее, и для меня, потому что я экспериментирую с вокализмом уже более вдумчиво. У меня есть артист, музыкант, которому я могу дома сказать: "Женька, отходи от плиты, ну-ка давай сюда. Тут есть очень интересная идея". Начинаем играть риф, начинаем что-то продумывать, и появляется новое произведение», - говорит композитор.

Собрать талантливых и непохожих друг на друга артистов - сложнейшая задача организаторов масштабного вокального конкурса. Отбор проходит в каждом из 85 регионов страны. 

«У нас до последнего остается по два-три человека кандидатов. И в последний момент мы буквально деремся», - отмечает ведущий продюсер вокального конкурса Дарья Пиманова.

Затем уже во время отборочных этапов члены жюри определяют лучших из лучших - тех, кто попадет в финал. Однако в итоге музыкальные эксперты назовут только одного победителя. Второго - выберут телезрители во время голосования.

Впрочем, главная мечта сбудется у каждого участника «Новой Звезды». Их авторские песни смогут оценить и зрители «Звезды», и слушатели «Дорожного радио».

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