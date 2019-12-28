Доулы, бассейны и летальные исходы: в чем опасность домашних родов

В одной из семей в Петербурге потеряли ребенка, который должен был появится на свет дома. Теперь родители считают, что акушерка виновата в смерти новорожденного.

Юрий Дормидонов не сразу согласился на интервью. Меньше года назад его жена Валерия потеряла ребенка и сама чуть было не погибла. Родители двоих детей, ждали очередное пополнение и впервые решили рожать дома. Акушерку им посоветовали на курсах для беременных.

«Это катастрофа. Самое худшее, что могло произойти, произошло», - сказал Юрий.

У девушки открылось кровотечение, поэтому пришлось вызывать неотложку и ехать в больницу, где ей делали экстренное кесарево. Однако спасти ребенка не удалось. Придя в себя после трагедии, Юрий позвонил акушерке, она сняла с себя ответственность за произошедшее.

«Я все это время живу в ужасном состоянии и тоже бы пожелала, чтобы наша встреча тогда с ним не произошла», - сказала женщина.

Адвокат семьи Дормидоновых показал переписку мамы с акушеркой. Та изначально знала, что женщина уже дважды рожала с помощью кесарева сечения и роды на дому в этом случае ей были противопоказаны. Доказать вину акушерки через суд в таких случаях крайне сложно, тем не менее семья готовит исковое заявление. Назначена очередная медицинская экспертиза. Тем временем, принимавшая их ребенка акушерка продолжает практиковать роды на дому.

Также в Санкт-Петербурге во время других домашних родов умер младенец, прожив всего несколько минут. У него остановилось сердце. Обе трагедии произошли при схожих обстоятельствах: родители заплатили крупную сумму денег, а приглашенные акушерки были с опытом работы в медицинских учреждениях.

Про положительную сторону родов дома рассказывают Тарас и Юлиана, у которых уже трое детей. Старшая дочь Емельяна появилась на свет в роддоме. Сын Спартак и их младшая Весна пришли в этот мир уже в домашних условиях. В первом случае воспользовались услугами акушерки, а во втором дело в свои руки взял сам отец, инструктор по плаванию для грудничков.

«Если будешь принимать роды, надо понимать, что ты будешь делать. Вопросы медицинского характера надо изучить. Ситуация может пойти не так, как задумано. Это серьезное дело», - пояснил многодетный отец.

Домашние роды законом не запрещены. В социальных сетях множество сообществ, где призывают беременных рожать в комфортной и знакомой им обстановке. С популярностью домашних родов стали востребованы и так называемые доулы - помощницы при беременности.

«Доула - не равно домашняя акушерка. Доула не имеет медицинского образования. От нее оно не требуется. Доуланская задача физическая, эмоциональная, информационная поддержка в родах. Вот и все», - пояснила директор ассоциации профессиональных доул России Лилия Гиба

Забота и внимание доул является делом благородным, но встречаются и случаи мошенничества. За полезные советы и различные услуги, в том числе и акушерские, из людей вытягивают десятки, а то и сотни тысяч рублей. Сторонники домашних родов приводят в пример опыт европейских стран, но забывают уточнить, что на Западе роды принимают только лицензированные специалисты.