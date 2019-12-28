Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Доулы, бассейны и летальные исходы: в чем опасность домашних родов

Василиса Морозова
Роман Закурдаев
21:15 28.12.2019
Домашние роды не запрещены законом, но, к примеру, на Западе роды принимают только лицензированные специалисты.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: pixabay.com

В одной из семей в Петербурге потеряли ребенка, который должен был появится на свет дома. Теперь родители считают, что акушерка виновата в смерти новорожденного.

Юрий Дормидонов не сразу согласился на интервью. Меньше года назад его жена Валерия потеряла ребенка и сама чуть было не погибла. Родители двоих детей, ждали очередное пополнение и впервые решили рожать дома. Акушерку им посоветовали на курсах для беременных.

«Это катастрофа. Самое худшее, что могло произойти, произошло», - сказал Юрий.

У девушки открылось кровотечение, поэтому пришлось вызывать неотложку и ехать в больницу, где ей делали экстренное кесарево. Однако спасти ребенка не удалось. Придя в себя после трагедии, Юрий позвонил акушерке, она сняла с себя ответственность за произошедшее.

«Я все это время живу в ужасном состоянии и тоже бы пожелала, чтобы наша встреча тогда с ним не произошла», - сказала женщина.

Адвокат семьи Дормидоновых показал переписку мамы с акушеркой. Та изначально знала, что женщина уже дважды рожала с помощью кесарева сечения и роды на дому в этом случае ей были противопоказаны. Доказать вину акушерки через суд в таких случаях крайне сложно, тем не менее семья готовит исковое заявление. Назначена очередная медицинская экспертиза. Тем временем, принимавшая их ребенка акушерка продолжает практиковать роды на дому.

Также в Санкт-Петербурге во время других домашних родов умер младенец, прожив всего несколько минут. У него остановилось сердце. Обе трагедии произошли при схожих обстоятельствах: родители заплатили крупную сумму денег, а приглашенные акушерки были с опытом работы в медицинских учреждениях.

Про положительную сторону родов дома рассказывают Тарас и Юлиана, у которых уже трое детей. Старшая дочь Емельяна появилась на свет в роддоме.  Сын Спартак и их младшая Весна пришли в этот мир уже в домашних условиях. В первом случае воспользовались услугами акушерки, а во втором дело в свои руки взял сам отец, инструктор по плаванию для грудничков.

«Если будешь принимать роды, надо понимать, что ты будешь делать. Вопросы медицинского характера надо изучить. Ситуация может пойти не так, как задумано. Это серьезное дело», - пояснил многодетный отец.

Домашние роды законом не запрещены. В социальных сетях множество сообществ, где призывают беременных рожать в комфортной и знакомой им обстановке. С популярностью домашних родов стали востребованы и так называемые доулы - помощницы при беременности.

«Доула - не равно домашняя акушерка. Доула не имеет медицинского образования. От нее оно не требуется. Доуланская задача физическая, эмоциональная, информационная поддержка в родах. Вот и все», - пояснила директор ассоциации профессиональных доул России Лилия Гиба

Забота и внимание доул является делом благородным, но встречаются и случаи мошенничества. За полезные советы и различные услуги, в том числе и акушерские, из людей вытягивают десятки, а то и сотни тысяч рублей. Сторонники домашних родов приводят в пример опыт европейских стран, но забывают уточнить, что на Западе роды принимают только лицензированные специалисты.

«Для того, чтобы наша женщина родила, у нас не будет стоять под подъездом или около дома реанимация, скорая помощь. Поэтому нужно задуматься. Задуматься о себе, о здоровье ребенка. Самое страшное, что может произойти - это летальный исход», - сказала гинеколог-эндокринолог, доктор медицинских наук Ирина Филатова.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата27.12.2019, 22:37
Семь новых ледоколов построят для Севморпути
Дата28.12.2019, 19:07
Состав ВМФ России пополнился двумя новыми кораблями
Дата28.12.2019, 18:25
Щербакова защитила титул чемпионки России по фигурному катанию
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата27.12.2019, 22:37
Семь новых ледоколов построят для Севморпути
Дата24.12.2019, 16:05
Путин: у РФ достаточно архивов, которые не дадут исказить память о сражавшихся в Войне
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
21:30 В стране и мире
Видео
«Очень понравился контент»: участников «Новой Звезды» высоко оценили на радио
21:15 В стране и мире
Видео
Доулы, бассейны и летальные исходы: в чем опасность домашних родов
20:43 В стране и мире
Видео
В Казахстане проходит день траура по жертвам авиакатастрофы в Алма-Ате
20:37 В стране и мире
Путин подписал закон о порядке ввоза незарегистрированных лекарств
20:29 В стране и мире
Фото Волчек, сделанное за неделю до ее смерти, опубликовала Рубальская
События дня
События дня
Гром-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Силы ПВО обнаружили у восточных границ РФ 135 тысяч летательных аппаратов
Видео
Спасение младенца после крушения самолета в Казахстане попало на видео
Видео
«Это мегакруто»: британский журналист восхитился проездом первого поезда по Крымскому мосту
В состав ВДВ войдут 18 новых воинских частей и подразделений
Видео
Российские самолеты на Хмеймиме стали заправлять втрое быстрее
Видео
Шойгу поздравил РВСН с принятием на вооружение комплекса «Авангард»
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.