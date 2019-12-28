В Казахстане проходит день траура по жертвам авиакатастрофы в Алма-Ате
«Черные ящики» разбившегося самолета обнаружены и будут переданы для расшифровки в Москву.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Ren Jun Xinhua Globallookpress
В Казахстане сегодня проходит день общенационального траура в связи с гибелью 12 человек в авиакатастрофе близ Алма-Аты. В стране отменили все новогодние мероприятия.
Состояние семерых тяжело пострадавших удалось стабилизировать. Шестеро детей выписаны из реанимации. В больницах остаются около 50 человек. Второму пилоту сегодня провели сложную операцию на позвоночнике. Она прошла успешно.
Жители Алма-Аты сдают кровь для пострадавших. Несут цветы к пассажирскому терминалу аэропорта, зажигают свечи и кладут бумажные самолетики. На месте катастрофы спасатели откачивают топливо из баков. Черные ящики уже обнаружили. Завтра их отправят для расшифровки в Москву.