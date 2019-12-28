Путин подписал закон о порядке ввоза незарегистрированных лекарств

Президент России подписал закон, разрешающий ввоз в страну незарегистрированных лекарственных препаратов для оказания медпомощи пациентам в случае невозможности применения других зарегистрированных лекарств.

Документ опубликован на портале правовой информации. Закон вступит в силу с 1 марта 2020 года.

Согласно законопроекту, правительство определяет порядок провоза и закупки незарегистрированных лекарств. Отмечается, что для того, чтобы пациенту назначили такой препарат, необходимо решение врачебной комиссии. Она установит, что использование какого-либо еще зарегистрированного лекарства не представляется возможным.

Также указывается, по какой формуле будет определяться цена по госзакупкам у взаимозаменяемых лекарственных препаратов.

Ситуация с невозможностью использовать для лечения официально незарегистрированные препараты получила широкий резонанс после того, как правоохранители стали задерживать заказывающих их за границей матерей детей-инвалидов. В частности, это был препарат Фризиум, попадающий под закон в РФ об обороте наркотических веществ. После этого матери детей-инвалидов обратились к главе государства с просьбой решить проблему с закупкой обезболивающих и противосудорожных препаратов.

В сентябре российский премьер Дмитрий Медведев распорядился выделись 26,1 млн рублей из резервного фонда правительства на закупку не зарегистрированных в стране лекарств для детей. После этого кабмин разработал законопроект о порядке ввоза подобных препаратов.