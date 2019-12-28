Фото Волчек, сделанное за неделю до ее смерти, опубликовала Рубальская

Народная артистка СССР Галина Волчек буквально за неделю до своей смерти, 19 декабря, отметила 86-летие. Поздравить ее с днем рождения собрались друзья, в числе которых была поэтесса Лариса Рубальская.

В своем Instagram Рубальская поделилась фотографией с мероприятия, на которой она запечатлена сидящей за праздничным столом вместе с Галиной Борисовной.

«Ушла из жизни Галя. Огромный кусок моей жизни, огромный кусок моего сердца. Больно, горько, жалко. Это фото сделано 19 декабря 2019 года. Последний день рождения», - написала Рубальская под снимком.

Напомним, прощание с художественным руководителем «Современника» Галиной Волчек начнется 29 декабря в 9.00. Гражданская панихида закончится в 12.30. Двери будут открыты для всех желающих. Похоронят режиссера на Новодевичьем кладбище.