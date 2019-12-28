NASA показало рождественскую елку и снежинку в космосе

«Звезды в виде розовых и красных пятнышек расположены по направлению к центру и, по всей вероятности, образовывались через равномерно распределенные промежутки вдоль линейных структур в конфигурации, которая напоминает спицы колеса или узор снежинки», - говорится на сайте NASA.

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