NASA показало рождественскую елку и снежинку в космосе
Американское космическое агентство NASA опубликовало снимок с телескопа Spitzer с рождественской елкой и космической снежинкой.
Как пишет пресс-служба агентства, на снимке видны новорожденные звезды, спрятавшиеся за густой пылью. Их ученые назвали «скоплением снежинок».
«Звезды в виде розовых и красных пятнышек расположены по направлению к центру и, по всей вероятности, образовывались через равномерно распределенные промежутки вдоль линейных структур в конфигурации, которая напоминает спицы колеса или узор снежинки», - говорится на сайте NASA.
Звездообразующие облака являются динамическими структурами, которые, по мнению астрономов, достигли только 100000-летнего возраста. Со временем звезды сместятся, что приведет к распаду космической «Снежинки».
Самые видимые звезды, которые дали название снимку «Рождественская елка», образуют треугольную фигуру, напоминающую новогоднее дерево, украшенное игрушками.