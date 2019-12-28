«Промсвязьбанк» стал опорным банком для ОПК

Президент РФ подписал закон, который предусматривает, что ПАО «Промсвязьбанк» является опорным для оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

В документе указано, что 100% голосующих акций (то есть принадлежащих акционеру, а не компании) находятся в федеральной собственности. И их продажа или иные способы отчуждения, а также передача бумаг в залог или доверительное управление не допускаются.

При этом оговорено, что государственный заказчик (Минобороны РФ) должен определять государственные контракты на сумму, которую укажет правительство, и банковское сопровождение которых проводит ПСБ.

Закон также определяет порядок перевода сделки по гособоронзаказу из одного уполномоченного банка в другой в случае исключения банка из категории уполномоченных.

Закон разработан «в целях обеспечения обороноспособности и безопасности РФ, в том числе для обеспечения особого порядка финансового сопровождения контрактов по государственному оборонному заказу», отмечается в пояснительной записке.