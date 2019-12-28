Мечтающая о гражданстве РФ Орнелла Мути приехала в Москву за своим портретом

Итальянская актриса Орнелла Мути приехала в Россию на выставку художника Никаса Сафронова за своим портретом.

В Музее современной истории выставку Никаса Сафронова сегодня посетила сама Орнелла Мути, которую не раз признавали самой красивой женщиной мира. Итальянской диве пришлась по вкусу работа кисти художника, поэтому она захотела ее получить. Мастер пообещал преподнести киноактрисе полотно, но после экспозиции. Звезда решила подождать.

«Это часть моей культуры, потому что моя мама меня подпитала всей русской культурой. И я чувствую себя здесь как дома. И эта страна, где женщины меня любят даже больше», - сказала Мути.

Орнелла Мути рассказала, что ее «дедушка был медиком при царе, а бабушка пианисткой». Актриса призналась, что сейчас активно учит русский язык и хочет получить российское гражданство.

«Я являюсь резидентом в России, но, к сожалению, я не сделала все документы. Мне сказали, что мне готовы предоставить паспорт, я бы хотела», - добавила актриса.

Мути также отметила, что выставка Сафронова «Иные миры» ей понравилась. Российский художник после нее преподнес актрисе ее портрет и пообещал отдать также вторую работу, которая находится на Сахалине.