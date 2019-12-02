Патрушев пригласил Китай на встречу по безопасности в России

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев пригласил Китай принять участие в ежегодной международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Мероприятие состоится в конце мая 2020 года в Калининградской области.

Во время встречи с членом Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая, секретарем политико-юридической комиссии ЦК КПК Го Шэнкунем, Патрушев выразил признательность китайским партнерам за участие в проводимых Россией форумах.

«Пользуясь случаем, приглашаю китайскую сторону принять участие в очередной международной встрече, которая пройдет 26-29 мая следующего года в Калининградской области», - цитирует его РИА Новости.

Встречи высоких представителей, которые курируют вопросы безопасности, каждый год проводятся под эгидой Совбеза РФ. Мероприятие пройдет в одном из российских городов.

По словам участников таких встреч, этот форум стал важным элементом сотрудничества государств из разных частей мира по вопросам обеспечения региональной и глобальной безопасности.