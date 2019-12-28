Путин продлил срок выплаты накопительной пенсии на полгода

Российский лидер Владимир Путин подписал закон об увеличении срока выплаты накопительной пенсии на полгода с 1 января 2020 года - до 258 месяцев.

Документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

«Ожидаемый период выплаты накопительной пенсии, применяемый для расчета ее размера, на 2020 год устанавливается продолжительностью 258 месяцев», - говорится в документе.

В целях недопущения резкого увеличения продолжительности ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии в переходный период с 2016 по 2020 год предлагается применять максимальное значение указанного периода исходя из его увеличения на полгода ежегодно.

По данным Росстата за 2018 год, ожидаемая продолжительность жизни мужчин возраста 60 лет составила 16,56 года, а женщин возраста 55 лет - 26,28 года. Всего численность их составила 915 тыс. 900 мужчин и 1 млн 106 тыс. 849 женщин.

Замминистра труда Андрей Пудов заверил, что размер накопительной пенсии для текущих пенсионеров сохранится в том же объеме.