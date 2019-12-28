Фигуристы Бойкова и Козловский впервые выиграли чемпионат России

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский взяли золотые медали на соревнованиях спортивных пар на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске. По двум программам от судей они получили 233,66 балла.

После короткого проката пара занимала второе место, но в результате смогли опередить двукратных чемпионов Европы Евгению Тарасову и Владимира Морозова (233,19). Две пары разделили менее половины балла.

Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин выиграли бронзовые медали (219,72). Четвертое место досталось Анастасии Мишиной и Александру Галлямову (212,85).

Бойкова и Козловский являются бронзовыми призерами чемпионата Европы 2019 года. В этом сезоне они выиграли этапы Гран-при в РФ и Канаде, а в финале серии оказались на четвертом месте.