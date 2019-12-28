Путин подписал закон, возвращающий курилки в здания аэропортов

Владимир Путин утвердил закон, который возвращает курилки в здания аэропортов. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В соответствии с ним, у курительных комнат будут непрозрачные стены, их должны будут оснастить системой вентиляции. Такими помещениями смогут пользоваться пассажиры, которые прошли регистрацию на рейс, а также следующие транзитом.

Напомним, в России в 2013 году был принят «антитабачный» закон, он запрещал курить в ряде общественных мест. Курить сначала запретили на стадионах, в вузах, школах, магазинах, больницах, на детских площадках и самолетах, а летом 2014 года - в кафе, гостиницах, ресторанах, в поездах, аэропортах и на вокзалах.