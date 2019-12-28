Путин подписал закон о развитии виноградарства и виноделия в России

С 1 июля 2020 года в России вступит в силу закон о виноградарстве и виноделии в России, подписанный сегодня президентом РФ.

Документ устанавливает правовые и организационные основы производства, оборота и потребления продукции виноградарства и виноделия, должен стать базовым для отрасли и повысить конкурентоспособность напитков из отечественного винограда.

Под вином в законе дословно подразумевается «пищевая алкогольная сельскохозяйственная винодельческая продукция с содержанием этилового спирта от 7,5 до 18 %», которая получена только в результате брожения свежего винограда или виноградного сусла и разрешена к розничной продаже в России.

Кроме того, закон вводит понятие «вино России», под которым подразумеваются крепленые и игристые напитки, произведенные из винограда, выращенного на территории нашей страны.

Согласно документу, при производстве вина не должны использоваться импортный виноград или виноградное сусло. А при маркировке продукции на бутылках должны указываться сорт, место происхождения и год урожая винограда, из которого сделано вино. При этом на этикетке бутылки виносодержащего алкоголя крепостью не более 22% должно быть четко помечено, что эта продукция не является вином.