Путин подписал закон о новых механизмах переселения из аварийных домов

Российский лидер Владимир Путин одобрил закон о новых механизмах переселения граждан из аварийного жилья. Документ был опубликован на официальном портале информации.

«Законопроектом предусматривается дополнение полномочий органов государственной власти РФ в области жилищных отношений полномочием по определению оснований и порядка признания многоквартирного дома аварийным», - говорится в пояснительной записке.

В проекте говорится, что собственники квартир в аварийных домах смогут получить субсидию, которая может возместить часть затрат на приобретение нового жилья. Также власти региона смогут устанавливать для таких граждан дополнительные меры поддержки по обеспечению жилыми помещениями при условии, что на момент вынесения решения об аварийности у них нет другого пригодного жилья, или на условиях соцнайма.

Россияне, собирающиеся купить в кредит новую квартиру, также смогут получить компенсацию по ипотечным займам.

Кроме того, жильцам аварийных домов, создающих угрозу для жизни, региональные власти будут обязаны предоставить временное жилье из маневренного фонда на срок до двух лет. До окончания этого срока власти должны переселить граждан в новое жилье, либо выплатить компенсацию на покупку квартиры.

Согласно нововведениям, федеральные и региональные власти, а также органы местного самоуправления будут вправе признать многоквартирные дома аварийными, подлежащими реконструкции или сносу. А земельные участки, освобожденные после сноса аварийного жилья, должны быть использованы только для размещения общественных пространств, соцобъектов, либо новых жилых домов.