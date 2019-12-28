Синоптик рассказал о снеге в новогоднюю ночь

В понедельник, 30 декабря, в столице синоптики обещают мокрый снег, однако уже на следующий день он практически растает, и в новогоднюю ночь увидеть снег можно будет только на газонах. Об этом рассказал «Звезде» замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.

«В ночь на первое января - облачная погода, небольшой снег, температура от 0 до -5 градусов. Днем от +1 до -4 градусов», - заявил он.

Снег, который выпал 28 декабря, останется на газонах и в Новый год. В Москве все эти дни будут наблюдаться отрицательные температуры, только во вторник по центру столицы столбики термометров поднимутся до плюсовых значений.