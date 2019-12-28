Путин утвердил повышение МРОТ

Российский президент Владимир Путин одобрил закон о повышении с 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12,1 тысячи рублей в месяц, то есть на 850 рублей (7,5%).

Документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

«Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2020 года в сумме 12 тысяч 130 рублей в месяц», - сказано в нем.

Согласно закону, с 1 января 2020 года устанавливается МРОТ в размере 12 тысяч 130 рублей в месяц, что соответствует 100% величины прожиточного минимума за второй квартал 2019 года.

Ранее вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова пояснила, что увеличение МРОТ приведет к повышению зарплат более 3 млн работников, половина из которых трудятся в государственных и муниципальных учреждениях.