Как выбрать самые вкусные мандарины: советы экспертов

В выходные многие отправятся в магазины за продуктами к праздничному столу, не обойдется без покупки самого новогоднего фрукта - мандаринов. Как их выбрать, рассказали специалисты Госинспекции Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

Мандарины можно хранить до четырех недель, поэтому их можно покупать заранее. Оптимальная температура для хранения этих фруктов - от трех до восьми градусов.

По запаху определить качество мандаринов нельзя. При выборе фруктов стоит обратить внимание на форму и цвет. Мандарины должны быть оранжевыми или оранжево-красными, без черных пятен, приплюснутые или с маленьким бугорком. Если фрукт легко проминается пальцем, то это говорит о том, что он гнилой.

Листочки на мандаринах не являются показателем качества. Выбирать их нужно по сорту, самыми распространенными - манеолы, танжерины, клементины и мандарины «сатсума».

Танжерины - мелкие оранжево-красные мандарины приплюснутой формы без семян. У сатсумаы ярко-оранжевые сладкие плоды с тонкой кожурой и без семян. Клементины имеют ярко-оранжевый цвет, фрукты с семенами. Минеолы трудно чистить, зато у них сладкий вкус.