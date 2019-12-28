Самолет совершил экстренную посадку в Екатеринбурге из-за неисправности

Самолет Airbus А320 авиакомпании «Уральские авиалинии», который выполнял рейс Екатеринбург - Симферополь, успешно сел в уральском аэропорту Кольцово.

В СКР уточнили, что лайнер вылетел в 14.10 в субботу, 28 декабря из Екатеринбурга. Командир корабля решил вернуться в аэропорт вылета из-за некорректной индикации скорости. В 17.38 самолет благополучно приземлился, никто не пострадал.

«В ходе набора высоты командиром воздушного судна принято решение о выработке топлива и возвращении борта в аэропорт вылета, из-за некорректной индикации скорости. На борту воздушного судна находились 151 пассажир и 6 членов экипажа», - говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время с пассажирами рейса U6-2931 Екатеринбург - Симферополь работают представители авиаперевозчика. Аэропорт Кольцово работает в штатном режиме. Следователи проводят проверку, устанавливая обстоятельства случившегося.