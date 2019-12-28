В Праге неизвестные осквернили памятник маршалу Коневу

В Праге неизвестные осквернили памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу - на руку бронзовой статуи полководца вандалы повесили «гирлянду» из сарделек. К ней они прикрепили памятные ленты, которые сняли с венков, возложенных к монументу 16 декабря по случаю 122-й годовщины со дня рождения Конева.

Как сообщает ТАСС, к настоящему времени памятник приведен в надлежащий вид. Сейчас инцидент расследует полиция.

Отмечается, что власти района Прага-6, на территории которого находится монумент, разрешили проведение в субботу у монумента митинга в поддержку решения о его переносе, до этого там хотели собраться представители чешской общественности, протестующие против этих действий.

Как заявил руководитель представительства Министерства обороны РФ в Чехии по военно-мемориальной работе Алексей Трякин, памятнику не нанесено финансового ущерба.

«Но на этот раз вандалы зашли достаточно далеко», - отметил он.

В сентябре этого года власти района Прага-6 решили переносе памятника в музей. Президент Чехии Милош Земан, это решение назвал позором.

Министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что большинство жителей столицы Чехии выступили против вывоза памятника Коневу.