Пенсионерки тайно запустили ликеро-водочный завод на Урале и заработали 25 млн рублей

В Верхнеуральске в Челябинской области три пенсионерки тайно открыли брошенный ликеро-водочный завод, который был законсервирован в 2016 году.

По данным «URA.RU», в прокуратуре региона считают, что пенсионерки могли заработать свыше 25 млн рублей к тому моменту, когда их обнаружила полиция.

По данным следствия, с ноября 2017-го по март 2018 года они произвели на предприятии более 40 тысяч бутылок водки, стоимость которых оценивается в более чем 7,1 млн рублей. Производство и продажу еще 90 тысяч бутылок на 18,5 млн рублей сорвали правоохранительные органы. Женщины наняли местных жителей и производили немаркированный алкоголь.

Пенсионерок обвиняют сразу по трем статьям УК РФ - нелегальное производство алкоголя, использование поддельных специальных маркировок и использование чужого товарного знака.

Ликероводочный завод в Верхнеуральске работал с 2001 по 2016 годы, после чего был законсервирован. Однако оставшееся оборудование на предприятии было исправным. В связи с чем пенсионерки решили организовать незаконное производство самостоятельно.