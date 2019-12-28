Участники и жюри конкурса «Новая Звезда» выступили в эфире «Дорожного радио»

Через несколько дней в эфире нашего канала стартует один из самых ярких и масштабных проектов года - «Новая Звезда». 31 декабря участники Всероссийского вокального конкурса начнут соревноваться между собой.

Перед песенным состязанием конкурсанты пришли на «Дорожное радио», чтобы рассказать о себе.

Назвать уроженку Москвы Дарину Желязкову начинающей артисткой нельзя, в 2003 году она записала песню и даже снялась в клипе с Димой Биланом. Девушка пишет сама песни, выступает в мюзикле. Прямо в эфире «Дорожного радио» Желязкова вручила жюри и организаторам «Новой Звезды» недавно вышедший альбом.

Участники «Новой Звезды» один за другим сменялись в студии «Дорожного радио». Каждый из восьмидесяти пяти регионов нашей страны представляет в конкурсе своего вокалиста. Или группу - как, например, «Dreams Shadow» из Воронежа, ее создала семейная пара. Всех музыкальных экспертов артисты покорили с первого выхода на сцену. Супруги Наталья и Александр Пугачевы основали группу еще четыре года назад. С тех пор вместе стали проводить еще больше времени, но и конфликтов прибавилось.

В жюри «Новой Звезды» - пять музыкальных экспертов: Роман Емельянов, легендарные Максим Дунаевский и Юрий Николаев, певица и актриса Юлия Савичева, а также заслуженная артистка России Зара.

«Часто говорят, что мало новых имен, мало новых исполнителей. Вот 31-го числа вы можете включить телевизор и увидеть, что в нашей стране восемьдесят пять - как минимум - артистов, которым есть, что сказать этому миру. Слушайте, влюбляйтесь, записывайтесь к ним в фан-клубы», - сказала Зара.

По традиции, победителями конкурса «Новая Звезда» станут сразу два участника. Первого определит жюри проекта, еще одного выберут зрители во время голосования. Но самое главное - вся страна услышит авторские песни участников, в эфире «Дорожного радио» и на нашем канале.