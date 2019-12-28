Состояние тяжело пострадавших при крушении самолета в Казахстане стабилизировалось

Состояние крайне тяжелых пациентов, пострадавших при крушении самолета под Алма-Атой в Казахстане, удалось стабилизировать.

В больницах остаются 50 человек, среди которых 8 детей и младенец, его спас из-под обломков и вынес на руках полицейский. Мальчик летел вместе с родителями и тремя братьями. Все они госпитализированы.

Жертвами авиакатастрофы, которая произошла накануне, стали 12 человек. Среди них числится капитан самолета Марат Муратбаев.

В Казахстане 28 декабря - день национального траура по погибшим. Во время взлета лайнер авиакомпании Bek Air, на борту которого были 98 человек, не смог набрать высоту и врезался в здание. Черные ящики будут расшифровывать в Москве, этим займутся специалисты Межгосударственного авиационного комитета.

Следователи рассматривают три возможные причины катастрофы: техническая неисправность, погодные условия и ошибка пилотов.