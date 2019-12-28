Согласованы дата и условия обмена пленными между Киевом и Донбассом

Участники переговоров по Донбассу согласовали дату и условия нового этапа обмена заключенными с Киевом. В ДНР сообщили, что он состоится уже завтра, 29 декабря.

Как рассказала уполномоченный по правам человека в самопровозглашенной Донецкой Народной Республике Дарья Морозова, передача удерживаемых лиц будет проведена по принципу «всех установленных на всех установленных».

По словам омбудсмена, договориться об обмене удалось в ходе переговоров лидеров «нормандской четверки». Киев должен передать 87 человек. Донецк и Луганск освободят 55.

Переносить процедуру обмена на более поздний срок недопустимо, так как Киев и Донбасс должны реализовать решение «нормандского саммита» до Нового года.