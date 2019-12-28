Москва готова к Новому году: несколько центральных улиц столицы стали пешеходными

До Нового года остаются считанные дни. В Москве уже все готово к празднику. Единственное, чего не хватает, так это разве что снега на улицах. Хотя синоптики дают надежду москвичам, обещая, что долгожданные пушистые снежинки укроют город уже в начале следующей недели.

В пока в самом разгаре главный зимний фестиваль - «Путешествие в Рождество». Для жителей и гостей столицы проходят концерты, мастер-классы и открытые тренировки.

Сразу несколько центральных улиц стали пешеходными. До 6 января закрыт проезд по Тверской улице до Пушкинской площади, Охотному ряду, Моховой и прилегающим переулкам. Закрыты и многие парковки. Так что в центр лучше добираться на общественном транспорте.