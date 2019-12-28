Обморозивший руку на Колыме испанец вновь покоряет Сибирь на велосипеде

Испанский путешественник, едва не замерзший насмерть, когда путешествовал по России на велосипеде, вновь пытается покорить Колыму.

В опасное турне Хосе Андрес Абьян Пахарес отправился на своем велосипеде, хотя сейчас в регионе установились 50-градусные морозы. Преодолеть экстремал хочет почти 5000 километров - такова длина пути из Магадана до Иркутска.

«Холодно, да. Низкая температура. Велосипед идет хорошо. Все хорошо. Хороший велосипед», - отметил путешественник.

Год назад испанец уже хотел совершить подобный вояж, но в итоге оказался на больничной койке. Ночуя в палатке на трассе «Колыма», Андрес отморозил себе правую руку. Его буквально спасли проезжавшие мимо автомобилисты.

Путешественник вернулся в Магадан, где лечился в местном травмпункте, а затем улетел на родину. Там еще пару месяцев восстанавливался после обморожения. Теперь, как признался Андрес, он все понял про суровый колымский климат и подготовился лучше.

Мэр Магадана Юрий Гришан встретился с испанцем, который предпринял вторую попытку доехать до Байкала на велосипеде. Градоначальник пообещал Андесу, что его будут сопровождать представители всех округов, сообщает мэрия Магадана.