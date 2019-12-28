Новый год, спектакль, сладости: в Алеппо российские военные поздравили детей с праздником

Военные российского Центра по примирению сторон поздравили детей в Алеппо с наступающим Новым годом. В эти дни в городе отмечают третью годовщину освобождения от боевиков.

Дети пригласили наших военных на спектакль. Большинство юных артистов с ограниченными возможностями - у кого-то инвалидность с детства, а кто-то получил ранения во время бомбежек. Актеры играли с полной самоотдачей.

После показанной постановки российские военные вручили детям подарки - наборы со сладостями.