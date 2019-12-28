Врач рассказал, кому следует воздержаться от алкоголя из-за «барической пилы»

Синоптики предупредили, что 31 декабря и первая половина новогодней недели попадают в зону перепадов атмосферного давления, которую называют «барической пилой». Также последуют скачки среднесуточной температуры воздуха.

Какую опасность для людей представляет «барическая пила» и кому лучше воздержаться от бурного застолья в праздники из-за перепадов давления, «Вечерней Москве» рассказал сердечно-сосудистый хирург, кардиолог, ортопед, полковник военной медицинской службы Владимир Хорошев.

По его словам, в период «барической пилы» наблюдается большое увеличение острых нарушений мозгового кровообращения, инфарктов и инсультов, они поражают людей среднего возраста - от 45 до 65 лет.

Врач добавил, что наибольшую опасность таят в себе периоды праздников с несколькими выходными подряд - в первую очередь Новый год и Рождество. Ведь большинство взрослых отмечает их с употреблением алкоголя. Наложение «барической пилы» на новогоднюю неделю, как заявил доктор, требует повышенной осторожности, напитки надо употреблять правильно.

«Прежде всего нельзя пить натощак. Это главное. Прежде, чем поднять бокал или рюмку, надо наполнить желудок. За час до застолья съешьте что-то - кусок жирного мяса, котлету, ломоть ветчины или сала! "Запустите" желудок, смажьте его!» - сказал Хорошев.

Он отметил, что прежде всего это касается крепких напитков - виски, водки и коньяка.

Также врач предостерег людей от употребления газированных напитков, тем более - в сочетании со спиртным. Запивать или смешивать водку лимонадом или колой, по его словам, опасно для здоровья. Людям, страдающим повышенным давлением - артериальной гипертензией любые газированные напитки даже без алкоголя противопоказаны.

Хорошев рассказал, что шампанское под бой курантов выпивает подавляющее большинство россиян. Но «перерыв» между бокалом игристого и дальнейшими «возлияниями» должен составлять около часа. По словам доктора, пауза важна, особенно если далее последуют крепкие напитки. Женщинам он порекомендовал пить вино, мужчины, по его рекомендации, могут выпить немного водки или коньяка. Но для тех, у кого проблемы с давлением, доктор настоятельно посоветовал не пить совсем или остановиться после бокала сухого вина или пары рюмок коньяка.

Также врач уделил внимание никотину. Он сказал, что сочетание сигарет и алкоголя по своим последствиям особенно губительны. Не нужно даже находиться рядом с курящими людьми. Гипертоникам также не советует употреблять кофе и крепкий чай.