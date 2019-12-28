Посол РФ в Польше прокомментировал вызов в МИД

После резких высказываний президента Владимира Путина о главе польской дипмиссии в нацистской Германии в МИД Польши был вызван посол РФ в Варшаве Сергей Андреев.

По словам дипломата, разговор состоялся по поводу высказываний на тему истории отношений двух государств и политики Польши накануне Второй мировой войны.

«Естественно, то, что говорил Владимир Путин, польской стороне не понравилось. Ян Хофмокль пытался обосновывать возражения, но я со своей стороны привел аргументы в поддержку высказывания нашего президента», - сказал Андреев.

Дипломат отметил, что разговор был «достаточно жестким, но вполне корректным».