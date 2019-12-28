В Госдуме прокомментировали принятие ООН резолюции по борьбе с киберпреступностью

Благодаря принятой Генеральной Ассамблеей ООН резолюции по киберпреступности, у России появятся дополнительные возможности отстаивать свои интересы на мировом уровне, считает заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

«Нам приятно, что огромное количество стран поддержали предложенную нами резолюцию, десятки стран присоединились к ней в момент ее разработки и доработки», - сказал Свинцов RT.

Также он подчеркнул, что большинство стран уже понимают, что современное информационное пространство становится главным инструментом влияния, как на экономические, так и политические процессы.

За принятие российской резолюции по борьбе с киберпреступностью проголосовали 79 стран.

Ее соавторами стали еще 47 государств.