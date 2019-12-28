Financial Times включила Путина в список знаковых фигур десятилетия

Британская газета Financial Times включила Владимира Путина в рейтинг личностей, «определивших облик десятилетия». Всего в список включены 50 человек – это 19 политиков, 22 представителя бизнеса и девять человек из сферы культуры, науки, шоу-бизнеса и спорта.

Среди политиков издание также отметило Тайипа Эрдогана, Эмманюэля Макрона, Барака Обаму, Дональда Трампа, Ангелу Меркель, Нарендру Моди, Мухаммеда бен Сальман Аль Сауда и Си Цзиньпиня.

А из ведущих бизнесменов в рейтинг были включены глава Apple Тим Кук, основатель Amazon Джефф Безо, руководитель Netflix Рид Хастингс, глава Tesla Илон Маск, основатель Alibaba Джек Ма и многие другие.