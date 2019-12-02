В России хотят ужесточить наказания за невыплату зарплат

Министерство юстиции выступило с предложением приравнять количество штрафов за невыплату зарплат к числу работников, не получивших деньги. Этот вопрос был рассмотрен в докладе ведомства о результатах мониторинга правоприменения в Российской Федерации за 2018 год. Одной из целей подготовленного документа было выявление противоречий в судебной практике, пишут «Известия».

Сейчас по административному кодексу предприятию выписывают штраф от 30 до 50 тысяч рублей, вне зависимости скольким сотрудникам была задержана зарплата – одному или нескольким тысячам. Чиновники, проанализировав судебную практику, пришли к выводу, что трудовая инспекция и судьи в подавляющем большинстве случаев квалифицирует это как одно правонарушение.

В качестве примера, в докладе Минюста было приведено решение Приморского краевого суда от августа 2018 года, согласно которому невыплату жалования 2591 работнику в сумме 31,5 млн рублей сочли одним нарушением, и назначили штраф в размере 30 тысяч рублей.

В Минюсте считают, что «невыплата заработной платы каждому работнику образует отдельный состав правонарушения», что влечет наказание за каждый случай. И если Верховный суд согласится с инициативой министерства юстиции, то компания в Приморском крае могла бы получить штраф более 77,5 миллионов рублей (30 тысяч умножить на 2591).

В докладе уточняется, что вопрос можно решить «за счет разработки проекта особенной части Кодекса РФ об административных правонарушениях». По мнению экспертов, подобное ужесточение может привести к тому, что штрафы будут увеличиваться с эффектом расширяющейся вселенной, чего допускать нельзя. Кроме того, задолженности по зарплатам образуются и на государственных предприятиях и в этом случае государство должно будет наказывать само себя.