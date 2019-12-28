Додон рассказал, чему он научился у Путина

Президент Молдавии Игорь Додон поделился впечатлениями от встреч с Владимиром Путиным. Об этом он рассказал РИА Новости в рамках проекта, который посвящен 20-летию пребывания Путина на руководящих государственных постах.

Проект включает в себя несколько интервью с российскими и зарубежными политиками, общественными деятелями и спортсменами, которые знают российского лидера на протяжении долгих лет.

«Отличительной чертой характера Путина являются его слова о том, что он никого не наказывает, но при этом он подчеркивает, что ничего не забывает», - заявил Додон.

По его словам, на каждой встрече с президентом России он может откровенно говорить на любые сложные темы, и это позволяет достигать взаимопонимания в отношениях двух государств.

«Удивительным для меня остается, как он и спустя десятилетия помнит до мельчайших деталей определенные события, которые имели место в истории молдавско-российских отношений», - отметил Додон.

По его словам, Путин сохраняет спокойствие даже в сложных ситуациях, особенно тех, которые касаются вопросов безопасности. Он также признался, что видит в российском президенте пример «служения своему государству и своему народу».

Додон отметил, что он многому научился у Путина, особенно в том, как защищать интересы страны и уметь принимать решения, несмотря на разные трудности.

Молдавский лидер не сомневается, что Путин уже стал частью мировой истории.

«Владимир Путин займет достойное место в череде ярких представителей Государства Российского», - отметил он.

По мнению Додона, секрет политического долголетия президента заключается в действиях, соответствующих интересам абсолютного большинства россиян.