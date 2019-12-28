На Камчатке дежурные силы Тихоокеанского флота приведены в готовность из-за прихода циклона

На Камчатке дежурные силы вспомогательного флота и поисково-спасательного отряда Тихоокеанского флота приведены в повышенную готовность в связи с приходом мощного тихоокеанского циклона. Он сопровождается порывистым ветром, скорость которого может достигать до 30 метров в секунду и снегом.

Основной задачей является обеспечение безопасной стоянки кораблей и судов группировки войск и сил на Северо-востоке РФ, а также подводных лодок Подводных сил ТОФ. Отмечается, что военнослужащие гарнизонов готовы к расчистке от снежных завалов автомобильных дорог, подъездных путей к военным городкам, пирсовым зонам, аэродромам и полигонам. Также будет привлечена тяжелая инженерная и другая специальная техника.

В штабах в режиме онлайн следят за ситуацией, налажено взаимодействие с силовыми структурами, с администрациями городских округов и муниципалитетов Камчатского края. На военных объектах проверены и приведены в готовность резервные источники питания.