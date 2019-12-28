Аномальный декабрь: погода не перестает удивлять россиян

На территории России конец декабря продолжает делать жителям сюрпризы.

В центральной части страны столбики термометров поднялись до отметки +2 - +7 градусов, что оказалось на 8-10 градусов выше нормы.

В Северной столице из-за природной аномалии распустилась верба, а жители Пскова по-прежнему наслаждаются грибным сезоном. Отмечается, что на некоторых дачных участках начали цвести розы.

Однако в северной части страны о потеплении речи не идет.

В Якутии выходные оказались самыми морозными - температура воздуха опустилась до минус 52 градусов, в Красноярске - до минус 43.

Сотни пассажиров почти на сутки оказались в плену из-за циклона в главном аэропорту Камчатки.