В парк «Зарядье» в Москве доставили снег
Искусственные сугробы появились у входа в парк со стороны Васильевского спуска.
© Фото: Парк «Зарядье», Вконтакте
Для праздничного настроения в Москве в парк «Зарядье» был привезен искусственный снег. Об этом сообщил директор парка Иван Демидов.
«Нет снега??? Идите в Zарядье! У нас первый и постоянный СУГРОБ в Москве!», - написал Демидов.
Уточняется, что новогоднюю экспозицию создали для ярмарки «Снегосад», которая будет работать в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество» на площади перед павильоном «Купол» с 28 декабря по 12 января.
Для посетители подготовлены специальные гастрономические изыски, среди которых деликатесы и необычные сладости, а также сувениры - шапки-ушанки, авторские матрешки и самовары.