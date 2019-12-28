В парк «Зарядье» в Москве доставили снег

Для праздничного настроения в Москве в парк «Зарядье» был привезен искусственный снег. Об этом сообщил директор парка Иван Демидов.

«Нет снега??? Идите в Zарядье! У нас первый и постоянный СУГРОБ в Москве!», - написал Демидов.

Уточняется, что новогоднюю экспозицию создали для ярмарки «Снегосад», которая будет работать в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество» на площади перед павильоном «Купол» с 28 декабря по 12 января.

Для посетители подготовлены специальные гастрономические изыски, среди которых деликатесы и необычные сладости, а также сувениры - шапки-ушанки, авторские матрешки и самовары.