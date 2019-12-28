Жир против рака: как лишний вес может стать помощником в борьбе с онкологией

Пациенты, которые страдают от онкозаболеваний, могут иметь более высокие шансы побороть рак при повышенном индексе массы тела. К данному выводу пришли австралийские ученые из университета Флиндерса.

По словам автора исследования, ведущего онколога университета Флиндерса профессора Ганессана Киченадассе, ученых и раньше интересовал так называемый «парадокс ожирения». С одной стороны, лишний вес является фактором риска, который повышает вероятность развития онкологии у человека. С другой стороны, как выяснилось, он дает преимущества при иммунотерапии рака, сообщается на сайте EurekaAlert.

Исследователи провели эксперименты с препаратом «Атезолизумаб» - он используется для лечения немелкоклеточного рака легких. Оказалось, люди со средней и повышенной массой тела на такое лечение реагируют гораздо лучше, нежели более худые пациенты.

При этом медики пока воздерживаются от комментариев, касающихся механизма, который связывает лишний вес с успешностью противораковой терапии.