«Лолита» умерла: в США скончалась актриса Сью Лайон
Лайон стала известной благодаря кинокартине режиссера Стэнли Кубрика.
© Фото: Keystone Pictures USA, ZUMAPRESS.com, Globallookpress
В Лос-Анжелесе в возрасте 73 лет скончалась американская актриса Сью Лайон.
Как рассказал изданию The New York Times давний друг Лайон Фил Сиракопулос, что у артистки уже некоторое время наблюдались проблемы со здоровьем.
Лайон стала известной благодаря кинокартине «Лолита» режиссера Стэнли Кубрика, за нее актриса получила премию «Золотой Глобус».
Также она исполнила роли в фильмах «Вздорный человек», «Ночь игуаны» и «7 женщин».