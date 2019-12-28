«Лолита» умерла: в США скончалась актриса Сью Лайон

В Лос-Анжелесе в возрасте 73 лет скончалась американская актриса Сью Лайон.

Как рассказал изданию The New York Times давний друг Лайон Фил Сиракопулос, что у артистки уже некоторое время наблюдались проблемы со здоровьем.

Лайон стала известной благодаря кинокартине «Лолита» режиссера Стэнли Кубрика, за нее актриса получила премию «Золотой Глобус».

Также она исполнила роли в фильмах «Вздорный человек», «Ночь игуаны» и «7 женщин».