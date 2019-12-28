Петр Чернышев появился на льду с годовалой дочкой от Анастасии Заворотнюк

Муж Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев показал годовалую дочь Милу от актрисы. Вместе с папой она появилась на льду в шоу Татьяны Навки. После завершения представления фигуристка сказала, что в зале находится дочь Анастасии Заворотнюк и, Петр Чернышев, взяв на руки малышку, вышел на лед.

© Владимир Астапкович, РИА Новости

Это было первое публичное появление девочки. Мила лишь однажды появилась на обложке журнала, в интервью которому Заворотнюк и Чернышев рассказали, что стали родителями, пишет StarHit.

По последней информации в СМИ, Анастасия Заворотнюк, у которой диагностирован рак мозга, встретит Новый год в больнице.