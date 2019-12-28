Кто будет участвовать в масштабном конкурсе «Новая Звезда»: истории героев

Исполнители со всей страны готовятся к большому музыкальному конкурсу «Новая Звезда», который пройдет 31 декабря. Конкурсанты исполнят и популярные хиты, и песни, написанные специально для этого проекта. «Звезда» знакомит зрителей с участниками песенного состязания.

Карина Арбельяни - специальный участник конкурса «Новая Звезда». Прошла без кастинга: она перепела песню из прошлого сезона и выложила видео в Instagram, это было условие конкурса «Твой шанс».

«Мне стали звонить мои родственники, которые в то время смотрели "Новую Звезду": "Карина, Карина, мы тебя поздравляем". Я даже сначала не поняла, о чем была речь, но, так сказать, накрыло волной поздравлений, потом я посмотрела, что победителем оказалась я», - рассказала Арбельяни.

Олег Гриценко может создавать музыку без инструментов, он - битбоксер, проворачивает разные фокусы с помощью голоса. Единственное, над чем не может поколдовать Олег - это возраст, в цифру «30» солист Хакасской Государственной Филармонии верить не хочет.

«Ну, побаиваюсь немножко этого возраста. Я в душе еще молодой и такой резвый мальчик», - рассказывает Гриценко.

В конкурсе оцениваются только реальные возможности вокалистов, и если они хоть немного не дотягивают до совершенства, волшебства не происходит и с участником приходится проститься.

«Новая Звезда» - это первое в истории музыкальное состязание, в котором участвуют представители 85 регионов России. Масштабное голосование телезрителей по всей стране и мнение известных экспертов в области музыки определят лучших вокалистов.