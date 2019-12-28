В Черногории протестуют против закона о свободе вероисповедания

В парламенте Черногории были задержаны 22 депутата оппозиционного движения «Демократический фронт» во время дебатов о принятии закона «О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин».

Народных избранников, не согласных проводить в стране религиозную реформу, из зала голосования выносили на руках.

Сообщается, что задержанные уже объявили голодовку.

Против нового закона в стране протестуют тысячи людей.

Верующие боятся, что после вступления документа в силу начнут изымать сербскую церковную собственность, включая средневековые монастыри, и передавать ее непризнанной в православном мире Черногорской «автокефальной» церкви.

В поддержку соседей выступили и в Сербии, где накануне тысячи студентов собрались у черногорского посольства в Белграде.

Также незадолго до этого ситуацию прокомментировали в Русской православной церкви. Они убеждены, что закон о церквях не принесет Черногории пользы.