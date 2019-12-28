Названы версии авиакатастрофы в Казахстане

Авиакатастрофа в Алма-Ате могла произойти по причине технической неисправности, ошибке пилотирования или неблагоприятных метеоусловий.



На данный момент изучаются все документы, аудио- и видеоматериалы, а также проводится проверка наземных и авиационных служб. Уточняется, что сотрудники правоохранительных органов допрашивают ответственных за организацию, проведение полетов и пассажиров рейса авиакомпании Bek Air.

«Назначен ряд экспертиз на состояние воздушного судна, в том числе пожаро-техническая и транспортно-трассологическая экспертизы», - цитирует министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева РИА Новости.

Воздушное судно, следовавшее в Нур-Султан, потерпело крушение утром 27 декабря.

В результате трагедии погибли 12 человек, 49 пострадали, 18 из них находятся в тяжелом состоянии.

Семьям погибших в авиакатастрофе выплатят компенсации.

Всего на борту самолета находились 95 пассажиров и пять членов экипажа.