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«Я родилась в рубашке»: девушка поменяла билеты на самолет, который разбился в Казахстане

Ирина Егорова
10:06 28.12.2019
28 декабря объявлен днем общенационального траура в связи с авиакатастрофой, в которой погибли 12 человек.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Самолет авиакомпании Bek Air разбился 27 декабря в Казахстане. Сразу после вылета, потеряв высоту, он врезался в бетонное ограждение. На борту находились 100 человек. Полина Дышлюк с детьми тоже должна была оказаться среди них, но, по счастливой случайности, не смогла улететь в этот день по семейным обстоятельствам и сдала билеты.

«Должны были вылететь в семь утра, но из-за того, что утренник в детском саду у моих детей перенесли, мы были вынуждены поменять билеты. Сегодня мне все говорят, что я и мои дети родились в рубашке», - вспоминает Полина.

Девушка рассказывает, что в перерыве между утренниками выходила на улицу за кофе и видела проезжающие мимо машины скорой помощи.

«Просто тяжело представить, что чувствовали мои родственники, которые знали, что я должна была вылететь этим рейсом. Которые мне звонили и не могли дозвониться», - поделилась Полина.

Лайнер авиакомпании Bek Air Fokker-100, который направлялся из Алма-Аты в Нур-Султан, разбился 27 декабря.

По информации вице-премьера Республики Казахстан Романа Скляра, погибли 12 человек: 8 из них на месте происшествия, два человека в больнице, два в аэропорту города Алматы. В различные медицинские учреждения города и области госпитализированы 49 человек, из них 18 находятся в тяжелом состоянии. 

Среди пострадавших - девятимесячный ребенок, его состояние оценивается как стабильное. 

В качестве предварительных причин называются ошибка пилотов, метеорологические условия или техническая неисправность лайнера.

Деятельность авиакомпании приостановлена как минимум до 10 января, сообщает «Интерфакс». Найденные бортовые самописцы будут переданы для расшифровки в межгосударственный авиационный комитет в Москве.

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