Прославиться в канун 2020: участники «Новой Звезды» готовят номера к концерту 31 декабря

Певцы со всей России готовятся к большому музыкальному марафону 31 декабря. Все участники «Новой Звезды» исполнят и всем известные хиты, и песни, написанные специально для этого проекта.

«Я очень рада, что нам выдалась возможность выступить с авторской музыкой. Чтобы вся Россия, наконец-то, услышала этот уникальный жанр», - призналась музыкант Наталья Пугачева.

На отборочных этапах жюри прослушивает десятки претендентов. И нужно зацепить их внимание. Для того, чтобы выдержать атаку камер, софитов и пристальные взгляды судей, нужно быть по-настоящему стойким.

Это настоящее вокальное состязание. Из нескольких тысяч заявок выбрали по одному представителю от каждого региона. Масштабный концерт, который пройдет в канун 2020 года, можно будет посмотреть в эфире «Звезды» и выбрать из всех музыкантов своего фаворита.