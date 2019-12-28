«Дорога памяти»: как маршалу Вершинину удалось взять верх в самом ожесточенном воздушном сражении Войны

В 1943 году будущий Главный маршал авиации Константин Вершинин, а тогда командующий 4-й воздушной армией, возглавил ее в невиданном к тому времени по размаху и ожесточенности воздушном сражении на Кубани, которое продлилось с апреля по июнь.

О том, что позволило Красной Армии взять верх над фашистами рассказал внук военачальника Андрей Замков в специальном проекте «Дорога памяти», посвященном героям - участникам Великой Отечественной войны.

«Это было одно из крупнейших авиационных сражений за всю историю Великой Отечественной войны и его часто называют «вторым Сталинградом». Одна из заслуг моего деда в этой операции состояла в том, что он принял решение об обеспечении превосходства за счет более искусных маневров, более совершенной тактики воздушного боя. Кроме того, дед активно использовал данные фоторазведки, а также радионаведения. Условия для наших сухопутных войск были очень тяжелые. Вся так называемая «Голубая линия» была очень хорошо укреплена в то время. Там был камыш, обтянутый колючей проволокой и на дне находились минные поля - около пять тысяч мин. Перед советской авиацией была поставлена задача поддержать пехоту, причем в начале операции немцы обладали более мощной авиационной группировкой, чем наши. Там столкнулись две армии - германский 4-й воздушный флот и 4-я воздушная армия, которой командовал мой дед. Производилось по 50 боев в день. И надо сказать, что память о летчиках, о том подвиге, который был совершен, продолжает жить и сейчас», - рассказал он.

По результатам воздушных сражений над Кубанью наша авиация захватила господство в воздухе на большинстве участков советско-германского фронта.

Проект «Дорога памяти» рассказывает о героях Великой Отечественной войны. Потомки фронтовиков вспоминают о своих предках, защищавших Родину от фашизма. Короткие правдивые истории о наших героях призваны показать богатую палитру человеческих судеб. На «Дороге памяти» в одном строю идут все - от рядовых до маршалов.