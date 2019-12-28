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ОЗХО «похоронили» правду: эксперт о разоблачении Wikileaks «химатаки» в Сирии

Дарья Михалина
00:20 28.12.2019
Ранее сайт опубликовал переписку сотрудника ОЗХО, который распорядился удалить из архива отчеты независимых экспертов по инциденту в Думе.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Глава Рабочей группы по Сирии, пропаганде и СМИ Пирс Робинсон отреагировал на публикацию WikiLeaks документов по «химатаке» в сирийской Думе, которая произошла в апреле 2018 года.

Он считает, что в публикации речь идет о главе кабинета директора ОЗХО, бывшем французском дипломате Себастиане Брахе. Именно он, по мнению Робинсона, отдал приказ удалить технический доклад об инциденте из базы данных ОЗХО.

«С высокой степенью вероятности можно утверждать, что баллоны (с хлором – прим.ред.), найденные в Думе, были помещены туда вручную, а не были сброшены с вертолета. И то, что этот вывод был не включен в доклад ОЗХО - очень важно», - поведал британский профессор «Звезде».

Он подчеркнул, что отсутствие тезисов отчета в докладе позволяет ОЗХО «указать пальцем на правительство Асада». Стоит отметить, что сам автор отчета Иен Хендерсон не думал, что вина за «химатаку» не лежит на сирийском правительстве. 

«Опубликованный документ по встрече чиновников ОЗХО с токсикологами четко показывает, что свидетельства о том, что наблюдаемые симптомы, местонахождение тел были не соответствовали отравлению хлором. Главный вопрос заключается в том, каким образом этот очень четкий вывод от четырех токсикологов оказался похороненным в финальном докладе ОЗХО», - заключил Робинсон.

Напомним, сообщения о применении химического оружия распространили «Белые каски». После чего, несмотря на отсутствие доказательств атаки, США, Великобритания и Франция без санкции Совбеза ООН нанесли удар по Сирии.

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