Названы самые угоняемые марки автомобилей в Москве

Названы марки автомобилей, которые за последние девять месяцев были угнаны в Москве чаще остальных. В топ-10 оказались представители как японского бренда, так и отечественного.

По данным прокуратуры Москвы, опубликованным на официальном сайте ведомства, владельцы Toyota чаще остальных водителей лишались своих автомобилей по причине угона.

Согласно статистике, за указанный период в российской столице угнали 221 машину этой марки. На втором месте по популярности в угонах оказались корейские KIA – 156 автомобилей и Hyundai – 140 машин. При этом неизвестно, сколько из них удалось отыскать.

Кроме того, в федеральный розыск объявлялись автомобили марки ВАЗ – 85 раз, Mazda – 75 и Lexus – 61.

В десятке лидеров по количеству угонов в Москве также оказались машины таких марок как Ford (53), Nissan (45), BMW (390) и Renault (39).

Всего с января по октябрь 2019 года в федеральный розыск было объявлено 1558 машин. Согласно данным прокуратуры столицы, этот показатель на 567 автомобилей меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Кроме того, больше всего краж и угонов было совершено в Юго-Восточном,, Южном и Юго-Западном округах.