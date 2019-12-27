С места авиакатастрофы в Казахстане в больницу доставлены 66 человек
После крушения пассажирского самолета в Алма-Ате 66 пассажиров были доставлены в больницу, 50 из них госпитализированы.
На данный момент известно, что 6 человек находятся в крайне тяжелом и шесть - в тяжелом состоянии, цитирует РИА Новости начальника управления общественного здравоохранения казахстанского города Тлеухан Абильдаев.
Уточняется, что количество погибших возросло до 15 - один человек скончался в больнице.
Самолет авиакомпании Bek Air потерял высоту при взлете, в результате чего пробил бетонное ограждение и столкнулся с двухэтажным строением.
Как сообщили в Генконсульстве РФ, предварительно, граждан России на борту не было.
На данный момент деятельность авиакомпании Bek Air приостановлена до выяснения причин произошедшего.
На месте трагедии работают сотрудники экстренных служб.