С места авиакатастрофы в Казахстане в больницу доставлены 66 человек

После крушения пассажирского самолета в Алма-Ате 66 пассажиров были доставлены в больницу, 50 из них госпитализированы.

На данный момент известно, что 6 человек находятся в крайне тяжелом и шесть - в тяжелом состоянии, цитирует РИА Новости начальника управления общественного здравоохранения казахстанского города Тлеухан Абильдаев.

Уточняется, что количество погибших возросло до 15 - один человек скончался в больнице.

Самолет авиакомпании Bek Air потерял высоту при взлете, в результате чего пробил бетонное ограждение и столкнулся с двухэтажным строением.

Как сообщили в Генконсульстве РФ, предварительно, граждан России на борту не было.

На данный момент деятельность авиакомпании Bek Air приостановлена до выяснения причин произошедшего.

На месте трагедии работают сотрудники экстренных служб.