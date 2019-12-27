РПЦ внесла изменения в таинство крещения

На заседании Русской православной церкви были исключены ограничения в таинствах и поминовении для людей, которые носят имена святых любых поместных православных церквей мира или «имена в иных национальных звучаниях».

«Не существует препятствий к принятию в таинстве Крещении имени в ином национальном звучании, а также к участию в таинствах с этим именем», - уточняется на сайте РПЦ.

В качестве примера подобных имен были приведены Иоанн - Джон, Иоанна - Жанна.

Также Синод постановил, что в случае, когда человек хочет принять крещение во взрослом возрасте, но его имя не имеет аналога в меcяцесловах помеcтных православных церквей и не созвучно им, ему предоставляется возможность самостоятельно избирать креcтильное имя - «желательно, чтобы оно было близко по звучанию с гражданским именем».

Отмечается, что по библейской традиции выбирать имя ребенку - прерогатива родителей.