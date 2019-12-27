Опубликованы списки погибших и пострадавших в авиакатастрофе в Алма-Ате

При крушении самолета Bek Air в Алма-Ате погибло 15 человек. На данный момент опознаны семеро, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД. Один из них - председатель совета генералов Казахстана Рустем Кайдаров.

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Также опубликован список пострадавших в результате падения самолета. Изданию он был предоставлен пресс-службой акимата Алма-Аты. В таблице уточняется информация о полученных травмах и указана больница, куда доставлен конкретный пассажир.

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В основном у пострадавших диагностированы переломы нижних конечностей: тазобедренных суставов, голеней, лодыжки. Из восьми пострадавших детей самому младшему - четыре месяца.

Самолет Bek Air с 95 пассажирами и 5 членами экипажа на борту рухнул после взлета утром 27 декабря.

Президент Касым-Жомарт Токаев выразил семьям погибших соболезнования. После авиакатастрофы в Казахстане приостановили полеты Fokker-100.