Число жертв авиакатастрофы в Алма-Ате выросло до 15

Самолет авиакомпании Bek Air рейсом Алма-Ата - Нур-Султан потерпел крушение 27 декабря утром. Количество погибших в результате трагедии возросло до 15 - один человек скончался в больнице, сообщают медики РИА Новости. По предварительной информации, 60 человек выжили, из них восемь детей, у которых диагностированы многочисленные травмы.

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