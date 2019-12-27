Число жертв авиакатастрофы в Алма-Ате выросло до 15
На борту находилось 100 человек, среди них восемь детей.
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Самолет авиакомпании Bek Air рейсом Алма-Ата - Нур-Султан потерпел крушение 27 декабря утром. Количество погибших в результате трагедии возросло до 15 - один человек скончался в больнице, сообщают медики РИА Новости. По предварительной информации, 60 человек выжили, из них восемь детей, у которых диагностированы многочисленные травмы.
Вероятной причиной крушения стала потеря высоты, из-за чего воздушное судно столкнулось с двухэтажным строением, пробив бетонное ограждение, сообщает Комитет гражданской авиации.
Работа авиакомпании временно приостановлена до выяснения обстоятельств произошедшего.